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Детский омбудсмен Москвы проверит сообщения об избиении подростков на акции

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - По появившейся информации об избиении несовершеннолетних при задержании на несанкционированной акции оппозиции в Москве и доставке их в ОВД "Фили-Давыдково" пройдет проверка, сказал "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

"Обязательно напишем запросы на проверку этой информации", - сказал Бунимович.

По его словам, задержанных подростков отпускают. "Я был в ОВД "Бутырский", четверых задержанных несовершеннолетних оттуда отпускают", - сказал Бунимович.

Он добавил, что двое несовершеннолетних уже отпущены из отделения, один еще ждет отца, а ещё на одного оформляет доверенность дядя, потому что подросток иногородний, родители у него довольно далеко.

Вместе с тем Бунимович сообщил, что полной статистики по задержанным на акции несовершеннолетним пока нет.

Он также сообщил, что в ОВД "Академический" несовершеннолетних не оказалось - эта информация не подтвердилась.

Сообщается, что четверых подростков отпустили под обязательство о явке.

Ранее сообщалось о четверых несовершеннолетних, избитых при задержании и позже доставленных в ОВД "Фили-Давыдково". Там у них отобрали личные вещи.

В субботу в центре Москвы проходит несанкционированная акция оппозиции.

Москва

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