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Оппозиционер Дмитрий Гудков вновь задержан в Москве

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Дмитрий Гудков задержан в Москве, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Алексей Обухов.

По его словам, сотрудники полиции пришли домой к начальнице штаба Геннадия Гудкова Эльвире Вихаревой.

Официальной информацией от правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Накануне незарегистрированного оппозиционного кандидата в Мосгордуму уже задерживали перед началом несанкционированной акции в центре Москвы.

В итоге Коптевский суд Москвы перенес рассмотрение административного дела Дмитрия Гудкова за организацию акции оппозиции на 31 июля".

Дмитрий Гудков посетил уже три допроса в СК в качестве свидетеля по уголовному делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбикорма.

В ночь перед первым допросом 25 июля в квартире у него прошли обыски, следователи изъяли материалы с компьютера и жёсткие диски. По данным следствия, материалы изымались по митингам, проведенным 14, 15 и 18 июля.

Москва Дмитрий Гудков

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