На акции 27 июля в Москве задержали почти полсотни несовершеннолетних

Уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович пожаловался на силовиков в прокуратуру

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов в Мосгордуму Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - На акции 27 июля в Москве задержали 47 несовершеннолетних, всех их затем отпустили, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгений Бунимович, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму.

Омбудсмен пожаловался в прокуратуру Москвы и руководству городской полиции на необоснованность многих задержаний и неоправданное применение силы.

27 июля днем у мэрии должна была начаться несогласованная акция в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов в Мосгордуму. Участок Тверской рядом с мэрией был оцеплен, людей выдавливали в стороны и затем в переулки. Участники акции в течение дня собирались на Трубной площади, на Лубянке и заходили на Садовое кольцо. По данным МВД, всего были задержаны 1074 участника акции, по данным "ОВД-Инфо" - 1373. В отделах полиции на ночь оставили около 150 задержанных.

В полиции утверждают, что примерно 600 человек из задержанных оказались иногородними.



Во время акции сотрудники полиции приходили в редакцию телеканал "Дождь", который вел прямую трансляцию из центра города. Главного редактора "Дождя" Александру Перепелову вызвали на допрос как свидетеля.