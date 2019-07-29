Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Журналисты у 64-й горбольницы Москвы, куда Алексей Навальный был госпитализирован накануне из спецприемника Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционера Алексея Навального выписали из 64-й горбольницы Москвы, куда он был госпитализирован накануне из спецприемника с диагнозом "аллергическая реакция".

Врач Навального Анастасия Васильева заявила журналистам, что его увезли назад в спецприемник.

Оппозиционер был госпитализирован в воскресенье, 28 июля. В больнице его осмотрела главный иммунолог-аллерголог Москвы. Она поставила диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области".

Врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов пояснил "Интерфаксу", что к отекам и высыпаниям привела аллергическая реакция, которая известна как "крапивница".

В спецприемник Навальный попал после того, как 24 июля Симоновский суд Москвы назначил ему административный арест на строк 30 суток. Оппозиционер был признан виновным по статье КоАП РФ "повторное нарушение установленного порядка организации митинга".