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Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Яшина

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендует оставить в силе отказ в регистрации оппозиционера Илью Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы по 45-му избирательному округу.

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Как передал корреспондент "Интерфакса" с заседания группы в понедельник, она рекомендует оставить в силе решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации Яшина. "Рекомендовать Московской городской избирательной комиссии оставить жалобу Яшина без удовлетворения", - сказала член МГИК Рима Кузнецова.

Яшин в заседании рабочей группы не участвовал. Между тем, его представитель считает, что заключение экспертов-почерковедов, на котором основывался отказ избиркома в регистрации Яшина, является недостоверным. "Эксперты графологи забраковали достаточное количество подписей - 11,4 % . Я предлагаю все те подписи, которые выбракованы почерковедами, считать действительными", - сказал он.

В понедельник рабочая группа также рассмотрела жалобы представительниц партии "Яблоко" Анастасии Брюхановой (избирательный округ 42) и Юлии Галяминой (избирательный округ 9) и рекомендовала оставить в силе отказ окружных избиркомов в их регистрации.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Мосгоризбирком Илья Яшин

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