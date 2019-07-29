Илья Яшин получил десять суток ареста за акцию 27 июля

Он вину не признал и заявил, что его преследуют по политическим соображениям

Оппозиционер Илья Яшин Фото: Reuters

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы назначил муниципальному депутату Илье Яшину, незарегистрированному кандидату в Мосгордуму десять суток ареста за организацию несанкционированной акции 27 июля. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Политика задержали вечером в субботу в районе Цветного бульвара. На него в полиции составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП, которая предусматривает ответственность за проведение акции без подачи уведомления.

Вину он не признал. Свое преследование он считает политически мотивированным. Решение Щербинского суда он планирует оспорить в Мосгорсуде.

Независимые кандидаты в Мосгордуму в начале прошлой недели пообещали провести в субботу акцию в мэрии, если их не зарегистрируют. В ГУ МВД Москвы и городской прокуратуре их не раз предупредили, что акция не согласована и участие в ней будет незаконным.

С утра субботы Тверская улица была оцеплена полицией, в центр города были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии. Участников акции и простых граждан оттесняли с Тверской в переулки и задерживали. Протестующие продолжали акцию, самоорганизуясь, и заходили в том числе на Трубную площадь и на Лубянку. Всего за день в центре города, по данным МВД, было задержано 1074 человека, "ОВД-Инфо" сообщило о 1373 задержанных. Около 150 из них остались до понедельника в отделениях полиции.

Самого Яшина 27 июля задерживали дважды. В его избирательный штаб в ночь на субботу приходили с обысками.

Окружная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать Яшина кандидатов в Мосгордуму, так как при проверке было отбраковано слишком много подписей избирателей, которые он собрал в поддержку выдвижения. Политик оспорил это решение в Мосгоризбиркоме, пока комиссия не приняла решения по его жалобе.