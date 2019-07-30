Еще один суд добавил Илье Яшину еще десять суток ареста

30 июля такое решение принял Троицкий суд, 29 июля - суд в Щербинке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Муниципальный депутат, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин сообщил, что суд в Троицке назначил ему десять суток административного ареста. Днем ранее суд в Щербинке арестовал политика на десять суток за проведение уличной акции 27 июля без уведомления.

Яшин предположил, что сроки наложатся один на другой.

Информацию о новом административном наказании "Интерфаксу" подтвердил представитель Троицкого суда. В этом случае политика признали виновным в организации мероприятия без подачи уведомления в связи с призывами пойти на несогласованную акцию 14 июля.

Таким образом, с учетом двух решений суда Яшин проведет под арестом 20 суток.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Яшина в этот день задерживали дважды. В ночь накануне акции в его избирательный штаб и к нему домой приходили с обысками, после обысков его доставили в отдел полиции в Троицке. Во второй раз его задержали в районе Цветного бульвара.

29 июля в Щербинском суде оппозиционер заявил, что вину не признает и что его преследуют по политическим мотивам.

Окружная избирательная комиссия отказала Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Он оспорил это решение в Мосгоризбиркоме. 29 июля рабочая группа городской комиссии рекомендовала оставить отказ в силе. Представитель политика пытался доказать недостоверность заключения экспертов-почерковедов, на основании которого были забракованы 11,4% подписей избирателей в поддержку его выдвижения.