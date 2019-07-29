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Швырнувший урну в ОМОН участник субботней акции стал фигурантом уголовного дела

Швырнувший урну в ОМОН участник субботней акции стал фигурантом уголовного дела
Фото: Reuters

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти возбуждено в отношении мужчины, кинувшего урну в росгвардейца на субботней несанкционированной акции оппозиции в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Фигурант - Евгений Коваленко 1971 года рождения, приезжий из Московской области. Следователи установили, что именно он вечером 27 июля кинул мусорный бак в бойца ОМОН в Театральном проезде в ходе акции.

Подозреваемый задержан, данные о происшествии направлены в управление СК по Центральному округу Москвы.

Позднее в Мещанском суде подтвердили, что такое дело было заведено. Следствие просит арестовать фигуранта. Предъявлено обвинение по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти" - по ней мужчине грозит либо штраф в размере до 200 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным правозащитного проекта "Апология протеста", Коваленко признал свою вину.

В субботу, 27 июля, в центре Москвы прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция насчитала около 3,5 тысячи участников митинга. В МВД сообщили, что по итогам акции были задержаны 1074 человека.

Москва

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