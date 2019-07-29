Алёхину и Энтео оштрафовали за участие в протестах 27 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве Бабушкинский и Симоновский районные суды назначили административное наказание участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной и активисту Дмитрию Цорионову, известному как Энтео. Судьи признали их виновными в участии в несанкционированной акции (статья 20.2 КоАП РФ) на Трубной площади 27 июля. При этом участница Pussy Riot признана виновной в совершении повторного правонарушения.

Таким образом, Алехину оштрафовали на 150 тыс. рублей, Энтео - на 15 тыс. рублей, сообщили "Интерфаксу" в судах.

В центре Москвы в субботу, 27 июля, прошла несогласованная акция оппозиции. По данным МВД, за различные правонарушения на ней было задержано более тысячи человек. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сказал "Интерфаксу", что некоторые задержания во время этой акции имели необоснованный характер.

В полиции составили сотни протоколов в отношении участников и организаторов несанкционированной акции. Также против 48-летнего участника мероприятия Евгения Коваленко возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

В понедельник в столичные суды поступило 203 административных материала, составленных в отношении организаторов и участников несанкционированной акции на Трубной площади.