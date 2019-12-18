В Москве задержали Марию Алехину

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, сообщил другой участник группы, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. По его данным, ее везут в ОВД "Якиманка".

Сама Алехина считает, что поводом для задержания стало то, что 14 ноября она вывесила на Большом Каменном мосту баннер "Стоп (!) ГУЛАГ" с портретами политзаключенных - фигурантов дел "Нового величия", "27 июля" и аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

15 ноября за эту же акцию на пять суток был арестован друг Алехиной, координатор "Декоммунизации" Дмитрий Энтео (Цорионов). Суд признал его виновным в повторном нарушении организации публичного мероприятия.