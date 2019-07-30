Либертарианцы предложили мэрии Москвы три альтернативные площадки для митинга

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Либертарианская партия подала в мэрию Москвы заявку с альтернативными площадками для проведения митинга 3 августа.

"Допуская, что проведение митинга на Лубянской площади невозможно по другим, не упомянутым причинам, принимая во внимание доводы, которые были озвучены в телефонном разговоре, и руководствуясь благом жителей города, заявители мероприятия готовы предложить другие форматы его проведения", - говорится в заявке, копия которой имеется в распоряжении "Интерфакса".

Представители партии предложили мэрии Москвы три альтернативные площадки: митинг на Площади свободной России с установкой сцены рядом с домом на Новом Арбате, митинг на улице Волхонка и митинг на Триумфальной площади и 1-й Брестской улице. На всех площадках предполагается установить сцену для выступлений.

Для обсуждения всех возможных вариантов либертарианцы предложили провести встречу представителей мэрии и партии.

В заявке также говорится об отказе партии проводить митинг на проспекте Сахарова, как это предлагали власти. "В Вашем предложении не приводится обоснований для переноска митинга с Лубянской площади на проспект Сахарова. В качестве предлога приводится "минимализация последствий проведения публичных мероприятий".... Поскольку Лубянская площадь, в отличие от проспекта Сахарова, не является путепроводом, данный предлог видится нам не соответствующим действительности", - говорится в заявке.

Между тем, источник в мэрии Москвы сообщил "Интерфаксу", что мэрия настаивает на проведении митинга на проспекте Сахарова.

Ранее сообщалось, что Либертарианская партия подала в мэрию Москвы заявку от штаба независимых кандидатов на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади численностью 15 тысяч человек.

Инициаторы митинга 3 августа не согласовали между собой место проведения акции.

Причины протестов

Ранее избиркомы муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе мундепу Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

Это вызвало недовольство многих избирателей, и на протяжении последних двух недель активисты стихийно собирались в центре города, требуя зарегистрировать независимых кандидатов.

27 июля в центре Москвы прошла многочисленная акция протеста, которая не была согласована с властями города. В ходе нее, по данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373. По состоянию на 29 июля в суды Москвы поступило более 200 протоколов в отношении нарушителей.