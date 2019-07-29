Суды получили более 200 административных дел по акции 27 июля в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Московские суды в понедельник получили несколько сотен протоколов, составленных в отношении организаторов и участников несанкционированной акции 27 июля.

"В московские суды в понедельник поступили 203 дела об административных правонарушениях, возбужденные в связи с событиями в рамках несогласованного массового мероприятия 27 июля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, часть материалов уже рассмотрена, часть находится на рассмотрении, часть отложена на другие даты.

"К примеру, 18 уже отложены, в том числе для надлежащего извещения лиц, в отношении которых составлены материалы. Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено более 10 постановлений о наложении административного штрафа, более 10 постановлений об административном аресте", - сказала пресс-секретарь.

Так, московские суды признали незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Константина Янкаускаса, Александра Соловьева и Илью Яшина виновными в организации несогласованной акции и отправили их под административные аресты на семь, восемь и десять суток соответственно.

В центре Москвы в субботу, 27 июля, прошла несогласованная акция оппозиции. Полиция насчитала около 3,5 тысячи участников. По данным МВД, за различные правонарушения на ней было задержано более тысячи человек.

Присутствовавший на акции глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу", что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы, при этом от отметил, что "силовых задержаний" он не видел.