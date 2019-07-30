Либертарианская партия объяснила отказ от митинга на проспекте Академика Сахарова

После 27 июля либертарианцы не видят за собой "морального права" соглашаться на это

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Либертарианская партия, которая планирует провести 3 августа акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, не будет соглашаться на предложение мэрии провести ее на проспекте Академика Сахарова. В заявке либертарианцев говорилось о намерении провести митинг на Лубянской площади.

"После 27 июля, я думаю, у нас нет морального права соглашаться на Академика Сахарова", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Один из лидеров партии Михаил Светов сообщил в твиттере, что в мэрии согласились продолжить переговоры и назначили встречу на 12:30 30 июля.

Ранее московское отделение Либертарианской партии подало в мэрию заявку от штаба независимых кандидатов на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади численностью до 15 тысяч человек. Одновременно представители штаба муниципального депутата Елены Русаковой, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, подали заявку на митинг в это же время на Площади Революции. По данным либертарианцев, мэрия не согласовала ни одну из заявок.

Московские чиновники 29 июля предложили партии переговоры. "В ответ ей (горадминистрации - ИФ) было послано предложение с проведением шествия по маршруту от Страстного бульвара через Тургеневскую площадь по Мясницкой улице до Лубянской площади и митинг с установкой сцены возле дома по адресу Большая Лубянка, дом 2. В ответ мэрия заявила, что никаких переговоров, либо мы соглашаемся на проспект Академика Сахарова, либо отказываемся", - рассказали в пресс-службе.

После этого либертарианцы направили чиновникам отказ от этого адреса. В документе говорится, что в мэрии не обосновали предложение перенести акцию с Лубянки на другое место, хотя обязаны были это сделать по закону.

Светов также предупреждал, что если мэрия откажет Либертарианской партии в проведении мероприятия по всем предложенным адресам, "мы выйдем из переговоров и прекратим попытки посредничества между представителями независимых кандидатов и властью, передав эту возможность мэрии Москвы вместе с ответственностью за последствия такого решения".

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Акция планировалась у мэрии. Тверская была перекрыта полицией. По данным МВД, всего в тот день были задержаны 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373. В отделах полиции на ночь оставили около 265 задержанных. В понедельник московские суды назначили первые штрафы за нарушения на этой акции, они составили от 10 тысяч до 150 тысяч рублей. Некоторые задержанные получили административные аресты на сроки до 30 суток, среди арестованных оказались незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Владимир Милов.