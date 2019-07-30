Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму подадут в мэрию заявку на митинг 10 августа

Во вторник заявку на проведение акции 10 августа в столичную мэрию подала незарегистрированный кандидат в МГД Русакова

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Независимые кандидаты на выборы в Мосгордуму планируют подать в мэрию Москвы заявку на проведение акции 10 августа, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь оппозиционера Дмитрия Гудкова Алексей Обухов.

"Мы ведем консультации с нашими союзниками по оппозиции с целью проведения разрешенного властью митинга", - сказал Обухов, отвечая на вопрос о планах оппозиции подать заявку на проведение митинга 10 августа.

Также о том, что независимые кандидаты планируют подать заявку в мэрию, сообщил "Интерфаксу" оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что пока подача заявления не согласована.

"Это решение, которое штабами не до конца принято, и оно ещё находится на стадии дискуссии. Я слышал, что ряд кандидатов и ряд штабов хотят подать заявку на 10 августа, если не будет 3. Если будет 3, не будет 10. Это как план", - сказал Гудков.

Он уточнил, что сам в организации акции участия не принимает.

В свою очередь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь пояснила, что заявку на 10 августа уже подала незарегистрированный кандидат на выборы Елена Русакова.

"Заявку на 10 августа сегодня подала незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова. Я на контакте с ней и другими потенциальными заявителями акции 10 августа", - сообщила Соболь "Интерфаксу".

В понедельник, 29 июля, Либертарианская партия подала в мэрию Москвы заявку от штаба независимых кандидатов на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади. В свою очередь мэрия Москвы предложила организаторам альтернативную площадку на проспекте Академика Сахарова, что не устроило партию.

Во вторник, после неудачных переговоров с мэрией и предложения Либертарианской партией альтернативных площадок, организаторы акции отозвали заявку на проведение акции.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

В минувшую субботу в центре Москвы прошла многочисленная не согласованная с городской администрацией акция протеста.

По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По состоянию на 29 июля в суды Москвы поступило более 200 протоколов на нарушителей.

В числе задержанных оказались Яшин и Янкаускас. Суд в понедельник вынес решение назначить им наказание в виде 10 и 7 суток административного ареста соответственно.

Навальный был арестован 24 июля на 30 суток за призывы выходить на несанкционированную акцию 27 июля.