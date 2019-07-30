Рабочая группа МГИК рекомендовала зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

До сих пор она отказывала кандидатам в регистрации

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии зарегистрировать члена политического комитета партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму. Это решение принято по его жалобе на отказ окружной комиссии в регистрации.

До сих пор рабочая группа рекомендовала все подобные жалобы отклонять.

Митрохину отказали в регистрации, так как проверяющие забраковали слишком высокий процент подписей избирателей, которые он собрал в поддержку выдвижения, - 618 из 4940. На заседании рабочей группы МГИКа политик оспорил решение по 233 подписям и потребовал признать их действительными.

Митрохин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Там также выдвинулись юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, ей отказали в регистрации.

Также в этот день стало известно, что Мосгорсуд отменил регистрацию еще одного независимого кандидата в Мосгордуму Сергея Цукасова. Он выдвинулся в 14-м избирательном округе при поддержке КПРФ и участвовал в акциях в поддержку независимых кандидатов. Политик написал в фейсбуке, что собирается подать апелляцию на это решение в Верховный суд. "Эху Москвы" он рассказал, что его регистрацию отменили по жалобе конкурента, самовыдвиженца Александра Школьникова. Тот нашел недочет в оформлении документов об имуществе Цукасова.