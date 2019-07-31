В спецприемнике, где Навальный отбывает арест, проверят качество еды после жалоб

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили о жалобах граждан на резкое ухудшение качества еды в спецприемнике, где люди содержатся под административным арестом.

"Вместе с моей коллегой, членом Совета по правам человека при президенте РФ Евой Меркачевой мы посетили в спецприемнике №1 арестованных на митингах граждан, среди которых был и Алексей Навальный. Он, как и другие арестанты, пожаловался на плохое питание, отметив, что "раньше в спецприемнике была нормальная еда, а теперь, видимо, новый поставщик, и качество пищи не соответствует", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

По его словам, общественники действительно выявили большое количество нетронутой еды в камерах, где содержатся арестованные.

"Администрация спецприемника пояснила нам в этой связи, что образцы пищи уже отправлены в санитарно-эпидемиологическую службу для проверки качества на соответствие нормативам", - сказал Мельников.

В воскресенье, 28 июля, Навального госпитализировали из спецприемника, где он отбывает 30 суток административного ареста, из-за жалоб на здоровье в городскую больницу №64. Как сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш, его доставили в больницу с предварительным диагнозом "острая аллергическая реакция". У него были сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

Позже личный лечащий врач Навального Анастасия Васильева сообщила, что симптомы, которые наблюдаются у оппозиционера - последствие воздействия химического вещества, вызвавшее у Навального отравление.

В свою очередь врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщил, что у оппозиционера диагностировали "крапивницу".

В понедельник, 29 августа, оппозиционера вернули в спецприемник. Согласно выписному эпикризу, у него был диагностирован контактный дерматит.