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Мосгорсуд отказался отпускать Навального из-под ареста из-за болезни

Срок наказания ему оставили прежний - тридцать суток

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменение решений Симоновского суда, который назначил Алексею Навальному 30 суток ареста за повторное нарушение организации массового мероприятия - призывы участвовать в несанкционированной акции 27 июля. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Судья Андрей Васильев отклонил апелляцию адвоката Ольги Михайловой. Она потребовала прекратить дело Навального в связи с отсутствием состава, события и доказанности нарушения или приостановить исполнение наказания из-за болезни политика.

Навальный из спецприемника передал суду заявление с просьбой прекратить его арест, поскольку за время отбывания наказания его состояние ухудшилось.

Симоновский суд рассматривал дело Навального 24 июля. В тот же день он было доставлен в спецприемник. 27 июля у него началось раздражение на лице и шее, 28 июля его состояние ухудшилось, и его на скорой помощи перевели в 64-ю больницу. 29 июля его выписали и вернули в спецприемник.

В Мосгорсуде стало известно, что начальник спецприемника просил Симоновский суд приостановить исполнение наказания не период пребывания Навального в больнице и затем определить порядок дальнейшего исполнения наказания. Этот документ был приобщен к материалам дела. Симоновский суд не успел его рассмотреть, поскольку защита политика подала жалобу на его арест.

Из обращения начальника спецприемника следует, что в эпикризе из больницы указано, что у Навального врачи нашли контактный дерматит. Ранее врач терапевтического отделения 64-й больницы говорил "Интерфаксу", что у политика предварительно диагностировали аллергическую реакцию по типу ангионевротического отека "крапивницы".

Алексей Навальный спецприемник Ольга Михайлова Симоновский суд Москва Мосгорсуд

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