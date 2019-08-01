СКР объявил о задержании пяти фигурантов уголовных дел об акции 27 июля

Пока следователи установили причастность десяти человек к организации мероприятия

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - По делам о массовых беспорядках и нападениях на полицейских, которое завели после акции 27 июля в Москве, задержали пять предполагаемых участников мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы", - говорится в пресс-релизе.

В СК назвали трех задержанных - это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Следствие будет просить суды их арестовать.

Миняйло - тренер сборщиков подписей избирательного штаба юриста ФБК Любови Соболь. В ночь на 1 августа он сообщил в фейсбуке, что у него в квартире начались обыски и что его собираются везти в Следственный комитет. Его допрашивают как подозреваемого в организации, участии и призывах к массовым беспорядкам, сообщил глава международной правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков.

Кирилла Жукова ранее назвали первым фигурантам дела о массовых беспорядках 27 июля. Его задержали 31 июля, допросили и предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. Вины он не признает, сообщал Чиков.

Иван Подкопаев получил десять суток ареста за участие в акции 10 июля, по данным "ОВД-Инфо", его возили из спецприемника на допрос по делу о массовых беспорядках.

Дело по статье о массовых беспорядках возбудили против группы лиц, которые в интернете многократно размещали призывы участвовать в несогласованной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По версии следствия, они заведомо допускали, что их призывы могут спровоцировать массовые беспорядки. Участники акции, "игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия. В том числе от действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинён материальный ущерб имуществу граждан и организаций", говорится в пресс-релизе СКР.