Суд 2 августа рассмотрит вопрос об аресте первого фигуранта "дела 27 июля"

Адвокат Павла Жукова считает, что в предъявленном ему обвинении нет конкретики

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 2 августа рассмотрит ходатайство об аресте Кирилла Жукова, первого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля. Об этом сообщила представляющая его интересы адвокат международной правозащитной группы "Агора" Светлана Байтурина.

По ее оценке, в предъявленном ему обвинении не содержится конкретики. В документе "есть очень общая формулировка о том, что в Москве были массовые беспорядки и что он принимал в них участие, а конкретно его действия не перечислены", а "318-я (статья) предъявлена в соответствии с видео (на опубликованном в Сети ролике видно, как Жуков движением снизу дотрагивается до нижней части лица сотрудника оцепления в каске и амуниции в Брюсовом переулке в центре Москвы - ИФ)".

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Ее собирались провести у мэрии на Тверской улице. Улицу к утру субботы оцепила полиция. Людей с Тверской вытеснили, в результате участники акции несколько часов ходили по центру Москвы. Всего в этот день, по данным МВД, задержали 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373. Часть задержанных суды привлекли к административной ответственности за нарушения при проведении несогласованной акции.

30 июля Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в этот день (статья 212 УК) и несколько дел по статье о применении насилия к представителям власти (статья 318). До этого в применении насилия к полицейскому обвинили Евгения Коваленко, который бросил урну в силовиков. В суде он признал вину, его арестовали.

О задержании первого фигуранта дела о беспорядках - Жукова - стало известно 31 июля. В ночь на 1 августа глава "Агоры" Павел Чиков сообщил, что ему предъявили обвинение и в участии в массовых беспорядках, и в применении насилия к полицейским. Вину он не признает.