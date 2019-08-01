Поиск

Суд 2 августа рассмотрит вопрос об аресте первого фигуранта "дела 27 июля"

Адвокат Павла Жукова считает, что в предъявленном ему обвинении нет конкретики

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 2 августа рассмотрит ходатайство об аресте Кирилла Жукова, первого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля. Об этом сообщила представляющая его интересы адвокат международной правозащитной группы "Агора" Светлана Байтурина.

По ее оценке, в предъявленном ему обвинении не содержится конкретики. В документе "есть очень общая формулировка о том, что в Москве были массовые беспорядки и что он принимал в них участие, а конкретно его действия не перечислены", а "318-я (статья) предъявлена в соответствии с видео (на опубликованном в Сети ролике видно, как Жуков движением снизу дотрагивается до нижней части лица сотрудника оцепления в каске и амуниции в Брюсовом переулке в центре Москвы - ИФ)".

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Ее собирались провести у мэрии на Тверской улице. Улицу к утру субботы оцепила полиция. Людей с Тверской вытеснили, в результате участники акции несколько часов ходили по центру Москвы. Всего в этот день, по данным МВД, задержали 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373. Часть задержанных суды привлекли к административной ответственности за нарушения при проведении несогласованной акции.

30 июля Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в этот день (статья 212 УК) и несколько дел по статье о применении насилия к представителям власти (статья 318). До этого в применении насилия к полицейскому обвинили Евгения Коваленко, который бросил урну в силовиков. В суде он признал вину, его арестовали.

О задержании первого фигуранта дела о беспорядках - Жукова - стало известно 31 июля. В ночь на 1 августа глава "Агоры" Павел Чиков сообщил, что ему предъявили обвинение и в участии в массовых беспорядках, и в применении насилия к полицейским. Вину он не признает.

Кирилл Жуков СКР Агора Павел Чиков Мосгордума МВД Пресненский суд

Новости по теме

Новости

"Лаборатория Касперского" рассказала о мошенничестве через платную рекламу в YouTube

"Лаборатория Касперского" рассказала о мошенничестве через платную рекламу в YouTube

Роскомнадзор решил наказывать иностранные СМИ рублем

Источник сообщил о проверке до 30 человек по "делу 27 июля"

Источник сообщил о проверке до 30 человек по "делу 27 июля"

Захарова назвала русофобским законопроект о санкциях США против "Северного потока 2"

МИД сообщил о прогрессе в расследовании убийства трех журналистов в ЦАР

В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ФАС не нашла нарушений в рекламе "божественной шаурмы", возмутившей РПЦ

ФАС не нашла нарушений в рекламе "божественной шаурмы", возмутившей РПЦ

Смотровую башню на горе Ахун в Сочи закрыли после удара молнии

Смотровую башню на горе Ахун в Сочи закрыли после удара молнии

СКР объявил о задержании пяти фигурантов уголовных дел об акции 27 июля

В НИИ Генпрокуратуры назвали парадоксальными результаты опроса коррупционеров

В НИИ Генпрокуратуры назвали парадоксальными результаты опроса коррупционеров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');