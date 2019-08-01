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По делу о "массовых беспорядках" 27 июля предъявлено первое обвинение

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.

По его словам, Жукову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ).

О задержании Жукова стало известно днем 31 июля. Как отмечал адвокат "Агоры", его допрашивали в СКР на Новокузнецкой улице.

Ранее Чиков сообщал, что еще двое человек - Сергей Фомин и активист движения "Левый блок" Василий Кузьмин - были допрошены по делу о беспорядках как свидетели и отпущены.

Комментариями правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Между тем источник "Интерфакса" рассказывал, что следователи проверяют еще пять человек по этому делу. Все они участвовали в акции протеста 27 июля в Москве, где, по версии следствия, "вопреки разъяснениям сотрудников полиции скандировали лозунги, привлекая внимание граждан и журналистов". В течение трех дней они могут стать фигурантами уголовного дела.

Акция протеста 27 июля

Акцию в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму, планировали провести у мэрии Москвы. Власти ее не согласовали.

В результате был побит рекорд последних лет по задержаниям: МВД сообщало о 1074 задержанном, "ОВД-Инфо" - о 1373. Более 250 из них оставались в отделениях полиции до понедельника. По данным Мосгорсуда, 61-му задержанному назначены аресты, еще 161 - штрафы. Среди арестованных оказалось несколько незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

30 июля СКР возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках" на акции протеста 27 июля. Кроме того, следователи ведут три уголовных дела о насилии в отношении полицейских и бойцов Росгвардии.

Кирилл Жуков Москва СКР Павел Чиков

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