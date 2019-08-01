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В Москве согласовали стотысячный митинг 10 августа на проспекте Сахарова

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы согласовали проведение акции "За допуск" независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 10 августа на проспекте Академика Сахарова, сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. Мэрия предложила провести мероприятие на проспекте Сахарова, но партия настаивала на Лубянской площади. Переговоры закончились безрезультатно, и либертарианцы отозвали свою заявку.

МоскваМэрия Москвы получила еще две заявки на стотысячные акции 10 и 11 августаЧитать подробнее

Позже, по словам незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, члена партии "Яблоко" Елены Русаковой, группа муниципальных депутатов решила попросить правительство Москвы согласовать пикеты и обеспечить безопасность этой акции 3 августа. Ранее она же рассказала, что подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа на тему исполнения законодательства о выборах.

"Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа - четыре заявки, на 11 августа - два уведомления. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договорённость о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Согласованное количество участников - до 100 тысяч человек", - сказал Олейник.

Москва

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