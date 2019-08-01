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Русакова опровергла согласование митинга на проспекте Сахарова 10 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова сообщила, что не получала согласования от мэрии Москвы на проведение 10 августа митинга на проспекте Академика Сахарова.

"Информация о согласовании митинга 10 августа неверна, никаких документов я не получала", - сообщила "Интерфаксу" Русакова.

Она уточнила, что была в мэрии для того, чтобы передать обращение депутатов и председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой о мерах безопасности 3 августа. "Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями", - добавила Русакова.

О том, что власти Москвы согласовали проведение акции "За допуск" независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова, ранее сообщил первый замруководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник. По его словам, договоренность о стотысячном митинге была достигнута в том числе с Русаковой.

Раннее Либертарианская партия подала заявку на проведение в Москве 3 августа акции на тему выборов в Мосгордуму, предлагая организовать ее на Лубянской площади. Мэрия предложила провести акцию на проспекте Сахарова, но партию это не устроило, и она отозвала свою заявку.

Позже Русакова сообщила, что группа муниципальных депутатов решила попросить правительство Москвы согласовать пикеты и обеспечить безопасность акции 3 августа. До этого она сообщала, что подала в мэрию заявку на митинг 10 августа на тему исполнения законодательства о выборах.

Москва Елена Русакова

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