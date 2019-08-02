Полиция Москвы пообещала быстро отреагировать на несанкционированную акцию 3 августа

В столичном ГУ МВД отметили продолжающиеся призывы к участию в ней и предупредили организаторов об ответственности

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - ГУ МВД Москвы будет оперативно реагировать на правонарушения 3 августа в связи с возможным проведением несогласованной акции у городе, и сделает все необходимое, чтобы обеспечить порядок и безопасность граждан. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Несмотря на неоднократные предупреждения в Интернете продолжаются призывы пойти на массовое мероприятие 3 августа в центре города, отметили в полиции. "Повторно предупреждаем, что указанная акция незаконна", - заявил представитель главка.

"Информируем, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности", - добавили в ведомстве.

Горожан и гостей столицы полиция попросила воздержаться от участия в акции и напомнила об ответственности за организацию несогласовнных уличных мероприятий.

Ранее московские политики подавали в мэрию заявление на проведение 3 августа двух разных акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Либертарианская партия и штаб незарегистрированного кандидата Елены Русаковой заявляли митинг на Лубянке. Им предложили перенести мероприятие на проспект Академика Сахарова, переговоры зашли в тупик, либертарианцы заявку отозвали. Переговорщика от партии Михаила Светова задержали на выходе из департамента региональной безопасности мэрии 30 июля. Мэр Сергей Собянин заявил, что за отзывом заявки и отказом от согласованной акции на проспекте Сахарова может скрываться намерение совершить провокации на несанкционированном мероприятии в этот день.

Затем группа муниципальных депутатов подала заявку на проведение серии пикетов за честные выборы 3 августа на Бульварном кольце. Префектура ЦАО не согласовала и их, сославшись на нарушение по срокам подачи таких заявлений.