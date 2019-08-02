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Фигурант "дела 27 июля" Иван Подкопаев арестован до 27 сентября

При обыске у него дома нашли молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября Ивана Подкопаева, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре города.

Следователь в суде сообщил, что обвиняемый вину не признал. При обыске у него дома нашли молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож.

2 августа Пресненский суд получил ходатайства следствия об аресте четверых фигурантов "дела 27 июля": Кирилла Жукова, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова. Им всем вменили участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса), Жукову также применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее Следственный комитет назвал Подкопаева среди первых пяти задержанных по этому делу. На акции 27 июля его задержали, и затем суд назначил ему десять суток административного ареста. По данным "ОВД-Инфо", из спецприемника его возили на допрос по делу о массовых беспорядках.

Дело по статье о массовых беспорядках возбудили против группы лиц, которые в интернете многократно размещали призывы участвовать в несогласованной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По версии следствия, они заведомо допускали, что их призывы могут спровоцировать массовые беспорядки.

Иван Подкопаев Москва Мосгордума СКР Кирилл Жуков Алексей Миняйло

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