Более 50 подростков задержано на субботней акции в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На несанкционированной акции в столице, которая прошла в центре города в субботу, 3 августа, было задержано более 50 несовершеннолетних.

Он уточнил, что называются разные цифры, они проверяются. По его словам, "абсолютное большинство отпущено". По словам омбудсмена, сложности возникают, когда законных представителей ребенка нет в городе, тогда "каждая ситуация решается отдельно".

Несанкционированное мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы состоялось накануне.

Полиция предупреждала митингующих, что акция не согласована властями, и просила разойтись. Тех, кто отказывался это сделать, вытесняли в сторону метро. Около 14:30 начались задержания, и по официальным данным, всего было задержано около 600 человек.

Официальной информации о пострадавших нет, сообщалось лишь, что травмы получил росгвардеец. Участник манифестации, который нанес ему повреждения, уже задержан.