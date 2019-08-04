Поиск

Более 50 подростков задержано на субботней акции в Москве

Более 50 подростков задержано на субботней акции в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На несанкционированной акции в столице, которая прошла в центре города в субботу, 3 августа, было задержано более 50 несовершеннолетних.

Он уточнил, что называются разные цифры, они проверяются. По его словам, "абсолютное большинство отпущено". По словам омбудсмена, сложности возникают, когда законных представителей ребенка нет в городе, тогда "каждая ситуация решается отдельно".

Несанкционированное мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы состоялось накануне.

Полиция предупреждала митингующих, что акция не согласована властями, и просила разойтись. Тех, кто отказывался это сделать, вытесняли в сторону метро. Около 14:30 начались задержания, и по официальным данным, всего было задержано около 600 человек.

Официальной информации о пострадавших нет, сообщалось лишь, что травмы получил росгвардеец. Участник манифестации, который нанес ему повреждения, уже задержан.

Москва

Новости по теме

Новости

СК завершил допрос Соболь по делу о массовых беспорядках 27 июля

Обвинение "по делу 27 июля" предъявлено ещё одному фигуранту

Соболь везут в СКР для допроса по "делу 27 июля"

Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции

Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции

Задержан шестой фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля

Что произошло за день: суббота, 3 августа

Точное число задержанных на акции в Москве несовершеннолетних пока не установили

Станцию метро "Трубная" вновь открыли для пассажиров

Росгвардеец попал в больницу после акции оппозиции в Москве

В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек

В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');