В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек

Участники акции оппозиции на Пушкинской площади Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.

Как рассказали "Интерфаксу" в ведомстве, в ней приняли участие порядка 1500 человек.

Корреспонденты агентства передают, что правоохранительные органы пресекли несанкционированную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в центре столицы.

На Бульварном кольце от площади Никитских ворот до Трубной площади людей практически нет, места массового скопления митингующих зачищены полицией. Тем не менее, на последнем участке напротив издательского комплекса "Известия" по-прежнему остается небольшая группа людей, которую полиция взяла в кольцо и вытесняет в метро.

Постепенно митингующие покидают площадь и спускаются в метро "Тверская", часть митингующих разъезжается на прибывающих к остановке автобусах. Наиболее активных митингующих полицейские задерживают и отводят в последний оставшийся на Пушкинской площади автозак.

На Трубной площади митингующих нет. Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент там остались только представители прессы и прохожие. На площади по-прежнему находится большое количество сотрудников ОМОН, оцепление вокруг площади не снято. Однако задержания в настоящий момент уже завершены.

По его данным, большинство участников акции на Бульварном кольце - Чистопрудном, Сретенском и Рождественском бульварах - уже разошлись. При этом число сотрудников полиции и Росгвардии на бульварах заметно уменьшилось.

В то же время проход пешеходов с этих бульваров в сторону центра перекрыт для пешеходов бойцами Росгвардии.

На Лубянской площади, где изначально планировали провести несанкционированную акцию, обстановка спокойная, скопления граждан не наблюдается.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщал "Интерфаксу", что в ходе субботней акции задержали четырех несовершеннолетних.

Между тем, член СПЧ Александр Брод заявил, что полиция не превысила свои полномочия, реагируя на действия ее участников.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не разрешили проведение 3 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В свою очередь, ее организаторы выразили намерение все равно выйти на улицы.