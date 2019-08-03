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Росгвардеец попал в больницу после акции оппозиции в Москве

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Боец Росгвардии пострадал во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы в субботу.

МоскваВ Москве на акции оппозиции задержали около 600 человекВ Москве на акции оппозиции задержали около 600 человекЧитать подробнее

"Сегодня на Пушкинской площади в Москве в ходе обеспечения общественного порядка сотрудник Росгвардии получил травму в результате противоправных действий одного из участников несанкционированной акции", - сообщил "Интерфаксу" представитель службы Валерий Грибакин.

По его словам, мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его.

Как рассказал Грибакин, подозреваемый задержан и передан полицейским. Росгвардеец был госпитализирован бригадой скорой помощи.

Ранее в столичной полиции сообщили, что в субботу за различные правонарушения на акции в Москве было задержано около 600 человек. В ней приняли участие порядка 1500 человек, сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

Москва Мосгордума Росгвардия

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