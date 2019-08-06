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ЦИК решил не принимать жалобу Янкаускаса на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц со ссылкой на представителя незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса сообщил, что ЦИК не стал рассматривать жалобу на отказ в регистрации кандидатом.

"Из ЦИК России получена телеграмма с отказом рассматривать жалобу на отказ в регистрации, направленную по почте. Мотивировка - истечение сроков обжалования", - написал Мельконьянц на своей странице в фейсбуке.

Эксперт пояснил, что Мосгоризбирком принял решение об отказе в удовлетворении апелляции Янкаускаса на решение ОИК 25 июля. В предусмотренный пятидневный срок, 29 июля, была подготовлена жалоба и направлена в ЦИК. 2 августа, согласно приложенной копии ответа ЦИК, комиссия получила жалобу по почте. В телеграмме за подписью зампреда ЦИК Николая Булаева говорится, что Янкаускас не успел подать жалобу в законный срок.

"Комиссия должна учитывать в данном случае дату почтовой отправки. Хочется надеяться, что это чья-то невнимательность в ЦИК, когда перепутали дату почтового отправления с датой сдачи жалобы", - уверен Мельконьнц.

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы во вторник подтвердила, что жалоба Янкаускаса была подана позже срока. "Почему-то письмо направлено было чуть ли не через Мурманск. Мы сейчас разбираемся", - сказала она

Янкаускас отбывает административное наказание. Сначала он был арестован на семь суток за акцию 27 июля. А 5 августа ему был назначен арест еще на 10 суток за несанкционированную встречу с избирателями 14 июля.

ЦИК России Голос Мосгордума Константин Янкаускас

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