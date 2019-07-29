Еще двое оппозиционеров арестованы за акцию 27 июля в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Суды в Москве в понедельник признали незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Константина Янкаускаса и Александра Соловьева виновными в организации несогласованной акции 27 июля.

Оба оппозиционера "признаны виновными по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении)".

Зюзинский суд назначил Янкаускасу наказание в виде семи суток административного ареста. Савеловский суд отправил Соловьева под административный арест на восемь суток.

Ранее 10 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия и призывы к участию в нем получил Илья Яшин.

В центре Москвы в субботу, 27 июля, прошла несогласованная акция оппозиции. Столичная полиция насчитала около 3,5 тысячи участников. По данным МВД, за различные правонарушения на ней было задержано более тысячи человек. В то же время председатель Совета при Президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сказал "Интерфаксу" о необоснованных задержаниях во время акции.