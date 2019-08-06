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Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать кандидатами в Мосгордуму Игнатову и Руденко

Игнатовой ранее отказали из-за ошибок нотариуса

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать кандидатами в Мосгордуму самовыдвиженцев Екатерину Игнатову и Александра Руденко. Окончательное решение о них ЦИК примет в среду.

Игнатова, член "Единой России" и глава муниципального округа Марьина Роща выдвинулась по 14-му избирательному округу Москвы. При проверке были признаны недействительными 905 подписей избирателей в поддержку ее выдвижения. Для регистрации ей не хватило 384 подписей. Часть подписей забраковали из-за ошибки нотариуса, который заверял список сборщиков.

Руденко, член совета московского отделения "Русского собрания", выдвинулся по 42-му округу. Мосгоризбирком, рассматривая его жалобу на отказ в регистрации, признал действительными 3861 подпись избирателя при необходимом минимуме в 4803. Как отметил член ЦИК Антон Лопатин, признаны недействительными 1339 подписей. Еще одним поводом для отказа в регистрации стало отсутствие пометок в графе об иностранном имуществе кандидата.

Ранее из-за неправильного заполнения графы об иностранном имущества с выборов был снят независимый кандидат Сергей Цукасов. Он, как и Игнатова, выдвинулся в 14-м округе, собирал подписи и был зарегистрирован. Однако суд отменил его регистрацию, по его словам, поскольку у него в графе анкеты не было пометки "отсутствует" об иностранном имуществе.

На заседании рабочей группы 6 августа кандидат Руденко выразил надежду, что ЦИК проявит неформальный подход к выдвиженцам. Также он предложил дать им возможность дособирать подписи в поддержку выдвижения. На это председатель комиссии Элла Памфилова ответила, что ЦИК и так "вышел за рамки формальные", а все предложения по изменению механизма сбора подписей могут быть введены после выборов в Мосгордуму.

Мосгордума Центризбирком Екатерина Игнатова Александр Руденко

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