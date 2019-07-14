Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В несогласованной акции оппозиции в Москве, связанной с выборами в городской парламент, приняли участие порядка тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
В ведомстве отметили, что охрану порядка и безопасности людей вместе с полицейскими обеспечивают сотрудники Росгвардии.
В свою очередь один из организаторов акции Константин Янкаускас заявил "Интерфаксу", что в ней принимают участие несколько тысяч человек.
Акция началась в Новопушкинском сквере. Сейчас протестующие собрались у здания Мосгоризбиркома.
Ранее Любовь Соболь, Илья Яшин, а также Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и Дмитрий Булыкин сообщали, что среди подписей в их поддержку при проверке было найдено много брака. Из-за этого им могут отказать в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму.
Оппозиционеры, решившие выдвинуть свои кандидатуры на выборах, заявили в воскресенье на митинге о намерении бороться за каждую подпись, вплоть до Центризбиркома РФ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.
В Мосгордуму VI созыва, полномочия которой действуют с 2014 по 2019 год, вошли 45 депутатов.