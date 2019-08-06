Детский омбудсмен Москвы вступился за пару, пришедшую с младенцем на акцию 27 июля

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович высказался против лишения родительских прав пары, принявшей участие в несанкционированном митинге 27 июля с годовалым ребенком.

"В таких случаях нельзя говорить о лишении родительских прав. Надо работать с этой семьей, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребенка риску", - заявил Бунимович во вторник "Интерфаксу".

По его словам, одна из основных задач государства - сохранение семьи, в том числе, в сложных ситуациях. "Недопустимо в любой политической ситуации шантажировать детьми. Недопустимо и в этой ситуации шантажировать детьми", - подчеркнул омбудсмен.

Он также заявил, что с малолетними детьми не стоит участвовать в массовых акциях, согласованных или несанкционированных, "однако это не имеет отношение к ситуации, которая сейчас происходит". Бунимович добавил, что история находится на контроле в аппарате московского уполномоченного по правам ребенка: "Мы будем разбираться в ситуации".

В пресс-службе столичной прокуратуры во вторник сообщили "Интерфаксу", что ведомство изучает случаи участия родителей с малолетними детьми и несовершеннолетних в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа. В частности, по данным прокуратуры, супружеская пара 27 июля пришла на акцию с годовалым сыном.

"В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда", - считают московское надзорное ведомство. Таким образом, полагают в прокуратуре, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили родительскими правами в ущерб интересам сына. В связи с этим в суд направлено заявление о лишении пары родительских прав.

Там подчеркнули, что отец мальчика не обладает правом голоса на сентябрьских выборах в Москве, поскольку имеет временную регистрацию в столице.

Против лишения участников акции родительских прав выступил глава СПЧ Михаил Федотов. Он заявил, что в случае принятия положительного решения под угрозой могут оказаться все родители, так как бабушки, няни и кормилицы также могут считаться третьими лицами.