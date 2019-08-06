Родители, пришедшие с ребенком на акцию 27 июля, стали свидетелями по уголовному делу

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет допросил Дмитрия и Ольгу Проказовых, которых прокуратура требует лишить родительских прав за то, что они взяли годовалого ребёнка на несогласованную акцию 27 июля и отдали чужому человеку.

"Уголовное дело возбуждено по факту распространённого видеоролика, смонтированного, не отображающего реальных событий и ничего не доказывающего. Сегодня родители были допрошены в качестве свидетелей", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Максим Пашков, представляющий интересы супружеской пары.

По его словам, вопросы следствия касались воспитания их двоих детей. Адвокат рассказал, что его доверительница подробно ответила на вопросы, рассказав, что дети воспитываются в благополучных условиях, "они хорошо питаются, ходят в различные секции, родители занимаются их развитием и растят достойных граждан".

Женщина также рассказала, что их семья временно снимает квартиру, потому что в их собственной идет ремонт. "Через неделю-две ремонт уже закончится, и они вернутся к себе домой", - сказал адвокат.

При этом Пашков утверждает, что семейная пара не участвовала в акции 27 июля, а гуляла неподалеку вместе с детьми. "Отмечу, что никаких претензий к ним об участии в несанкционированной акции нет, потому что они в ней и не участвовали. Уже потом они встретили близкого родственника, который подержал ребёнка на руках и потом все спокойно пошли домой. Никто с помощью ребенка никаких оцеплений не прорывал", - сказал Пашков.

Он также опроверг информацию, что Дмитрий Проказов якобы не зарегистрирован в Москве. "И у него, и у Ольги есть постоянная регистрация в Москве, где они оба постоянно и проживают", - сказал адвокат.

Ранее во вторник прокуратура Москвы сообщила, что добивается лишения прав родителей, взявших годовалого ребенка на несанкционированную акцию в Москве и отдавших его чужому человеку.

По мнению прокуроров, "эксплуатируя ребенка, они злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

Перовский суд уже зарегистрировал иск о лишении родительских прав Дмитрия Проказова.

Позднее стало известно о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.