Глава СПЧ предупредил об опасности прецедента с лишением родительских прав за митинг

Тогда родителей смогут привлечь к ответственности за передачу ребенка няне или бабушке, считает Михаил Федотов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Желание прокуратуры лишить родительских прав пару, которая пошла на акцию 27 июля с годовалым ребенком, это опасный прецедент, который может лишить покоя всех родителей, заявил "Интерфаксу" председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Если будем ставить вопрос таким образом, что, передавая третьему лицу, мы формально подвергаем ребенка опасности, например, третье лицо может уронить ребенка, возникает следующий вопрос: можно ли передавать ребенка няне, кормилице, двоюродной бабушке и так далее", - объяснил он.

Федотов предположил, что любой, у кого есть дети, не раз передавал их третьему лицу.

По его словам, в СПЧ нет информации по инциденту, после проверки которой прокурор потребовал суд лишить участвовавших в акции супругов родительских прав.

Семейный кодекс допускает лишение родительских прав за уклонение от выполнения обязанностей, злоупотребление своими правами, жестокое обращение, хронический алкоголизм, наркомания, совершение умышленного преступление против жизни и здоровья ребенка, напомнила позднее "Интерфаксу" председатель комиссии по социальным правам СПЧ Ирпина Киркора. Ей неясно, на каком основании нахождение вместе с ребенком на несогласованном митинге может являться основанием для лишения родительских прав.

Член СПЧ считает, что такие действия прокуратуры "нарушают законодательство" и что в интересах ребенка - жить с родителями и воспитываться ими и теми, кому они доверяют. "Что это за новелла, это репрессивное воздействие государства в отношении лиц, находящихся на несогласованном митинге? Написано - эксплуатация ребенка в ущерб интересам сына. Что это за эксплуатация была, они передали ребенка для чего - для попрошайничества на митинге? Для привлечения внимания?" - отметила Киркора.

Ранее 6 августа прокуратура Москвы сообщила о таком иске в суд и о проверках фактов участия родителей с малолетними детьми и несовершеннолетних в несогласованных акциях. Одна из проверок выявила, что 27 июля супруги на акции передали ребенка третьему лицу, подвергнув опасности его здоровье и жизнь и причинив ему физический и моральный вред. В надзорном ведомстве сочли, что эта пара злоупотребила родительскими правами в ущерб интересам сына.

5 августа Следственный комитет объявил в розыск Сергея Фомина, который участвовал в акции 27 июля и стал фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. по версии следствия, он вышел из оцепления, взяв на руки чужого маленького ребенка для маскировки. Всего по делу арестованы девять обвиняемых, Фомин стал десятым.