В Московском зоопарке появился кошачий медведь с запахом попкорна

Это бинтуронг Гула, ему год

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Московский зоопарк из зоопарка Острава привезли бинтуронга, которого также называют "кошачьим медведем". Это единственный хищник Евразии, который использует хвост для лазания. В твиттере зоопарка отмечается, что животное пахнет жареным попкорном.

Это самец Гула, ему один год. До холодов зоопарк должен получить еще и самку.

Бинтуронга принял Центр воспроизводства редких видов животных при зоопарке. Пока он находится в зоне адаптации, посетителям его не показывают. Днем он спит, а пик активности у него наступает после полуночи: "он носится по вольеру, швыряет все, что может поднять, и цепляется хвостом за все, что не может".

У нас первый в истории Зоопарка бинтуронг - легендарный кошачий медведь 🥳 Усы напоминают тюленьи, стопы плоские, как у медведя, а хвост подобен обезьяньему 🐱🐻 Запах напоминает жареный попкорн 🍿 Свежего фото пока нет - наш гость на адаптации. Фото (но это не он): TassiloRau pic.twitter.com/wXv6nnWSCA — Московский Зоопарк (@moscowzoo) August 7, 2019

Бинтуронги питаются в основном фруктами, предпочитая сладкие, а также свежей рыбой и мясом. Они любят лазать, а их хвосты настолько сильны, что животное может с помощью хвоста спускаться по стволу головой вперед и передвигаться по ветвям вверх тормашками. В вольере Гулы обустроили много мест, где он может цепляться хвостом.

Голос бинтуронга напоминает мяуканье обычной домашней кошки. Когда Гуле хорошо, он как бы "хихикает", а когда он недоволен, то громко кричит.