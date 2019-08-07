Поиск

В Московском зоопарке появился кошачий медведь с запахом попкорна

Это бинтуронг Гула, ему год

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Московский зоопарк из зоопарка Острава привезли бинтуронга, которого также называют "кошачьим медведем". Это единственный хищник Евразии, который использует хвост для лазания. В твиттере зоопарка отмечается, что животное пахнет жареным попкорном.

Это самец Гула, ему один год. До холодов зоопарк должен получить еще и самку.

Бинтуронга принял Центр воспроизводства редких видов животных при зоопарке. Пока он находится в зоне адаптации, посетителям его не показывают. Днем он спит, а пик активности у него наступает после полуночи: "он носится по вольеру, швыряет все, что может поднять, и цепляется хвостом за все, что не может".

Бинтуронги питаются в основном фруктами, предпочитая сладкие, а также свежей рыбой и мясом. Они любят лазать, а их хвосты настолько сильны, что животное может с помощью хвоста спускаться по стволу головой вперед и передвигаться по ветвям вверх тормашками. В вольере Гулы обустроили много мест, где он может цепляться хвостом.

Голос бинтуронга напоминает мяуканье обычной домашней кошки. Когда Гуле хорошо, он как бы "хихикает", а когда он недоволен, то громко кричит.

Московский зоопарк Москва

Новости по теме

Новости

Студенты и преподаватели РГГУ выступили против угроз ректора отчислять участников митингов

Студенты и преподаватели РГГУ выступили против угроз ректора отчислять участников митингов

В Мосгоризбирком поступило требование освободить всех задержанных и угроза взрыва

ЦИК России официально отказал Гудкову и Соболь в регистрации на выборах в Мосгордуму

Пожар на складе возле ТЭЦ в Подмосковье потушен

В подмосковном Дзержинском загорелся склад рядом с ТЭЦ

Жителей Центральной России предупредили о грозах и ливнях в пятницу и выходные

Жителей Центральной России предупредили о грозах и ливнях в пятницу и выходные

Незарегистрированный кандидат Галямина арестована на 15 суток по "делу 27 июля"

Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

Половина москвичей заявили об одобрении деятельности Собянина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');