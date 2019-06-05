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Московский зоопарк в среду не справился с наплывом посетителей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Московский зоопарк в среду оказался переполнен, посетителям рекомендуется выбрать другой день для визита, сообщила пресс-служба зоосада.

"Сегодня, в связи с временным ограничением работы Московского зоопарка, новая территория оказалась перегружена. Число посетителей превысило норму. Мы просим вас по возможности выбрать другой день для прогулки по зоопарку, когда обе территории будут доступны для посещения и многочисленные гости будут равномерно распределены по ним", - говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Коллапс связан с закрытием старой территории и главного входа в зоопарк, уже в четверг их работа будет возобновлена в обычном режиме, уточнили в пресс-службе.

"Уже завтра, 6 июня 2019 года, наш зоопарк будет работать в штатном режиме, и вы сможете побывать на каждой экспозиции и в каждом павильоне. Искренне надеемся на ваше понимание и еще раз приносим свои извинения за временные неудобства, связанные с ограниченным режимом работы зоопарка", - говорится в сообщении.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в среду, 5 июня, лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках визита главы КНР примут участие в церемонии передачи Московскому зоопарку двух больших панд.

Москва

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