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В Московском зоопарке представили детеныша редкого вида парнокопытных

Сычуаньский такин Аю родился 9 марта

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке представили детеныша редкого вида парнокопытных - сычуаньского такина. Он родился 9 марта, говорится в сообщении на сайте зоопарка. Его назвали Аю.

Он родился с весом 10 кг. Сейчас он весит больше 35 кг и продолжает расти, догнать взрослых по размерам он должен к трем годам.

Детеныш продолжает питаться материнским молоком, но уже начал пробовать ветки ивы и бамбука, сено, траву и комбикорма. Пока ему больше всего нравятся мюсли и сладкие яблоки. В вольере он учится бодаться, атаковать сородичей и играет с мячами и другими предметами, которые зоологи приносят в вольер в рамках программы по обогащению среды обитания.

Директор зоопарка Светлана Акулова назвала рождение такина значимым событием: "Эти копытные достаточно редко встречаются в коллекциях европейских зоопарков, особенно сычуаньский подвид".

В Московском зоопарке такины появились в 2009 году. За это время специалисты сумели создать для них оптимальные условия и добиться их регулярного размножения. Подросших детенышей зоологи передают в другие зоопарки.

Посмотреть на Аю можно на старой территории зоопарка. Кроме него, в вольере живут двадцатилетний самец, две самки 2008 и 2016 года рождения и годовалый детеныш.

зоопарк Москва Светлана Акулова

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