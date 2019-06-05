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Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.

Самке по кличке Диндин почти два года, день рождения у нее будет 30 июля. Самец Жуи старше своей подруги на год и один день - 31 июля он отметит трехлетие.

"Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина, всех китайских коллег за передачу в московский зоопарк двух больших панд. Знаем, что такой практики в Китае практически нет. Это - знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам", - сказал Путин ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с Си Цзиньпином.

На временное содержание

Две большие панды самец Жуи и самка Диндин были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где находились на карантине.

В рамках программы две панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет. Самец и самка юридически принадлежат Китаю, в столичном зоопарке находятся на временном содержании, а значит, их потомство также будет принадлежать КНР.

Посетители зоопарка смогут увидеть животных уже с 6 июня.

Большая панда или бамбуковый медведь - млекопитающее, родиной которого является центральный Китай. Вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый". Ранее Московский зоопарк присоединился к программе по сохранению, защите и исследованию этих животных.

Первая панда появилась в Московском зоопарке гораздо раньше: самец по кличке Пинь-Пинь был подарен трудящимся Москвы китайскими товарищами в 1957 году и стал символом советско-китайской дружбы народов.

Всего за последние полвека в столичном зоопарке содержались пять особей этого вида, последний раз - в 2001 году.

Владимир Путин Си Цзиньпин Москва

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