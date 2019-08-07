Власти Краснодара и Ростова-на-Дону разрешили акции в поддержку московской оппозиции

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Администрации Краснодара и Ростова-на-Дону согласовали акции солидарности с кандидатами в Мосгордуму, которые 10 августа хотят провести сторонники Алексея Навального. В Ростове пока не согласовано место проведения.

В мэрии Краснодара сообщили, что согласовали пикет в парке Чистяковская роща, который начнется 10 августа в 13:00.

Местный штаб Навального подтвердил, что чиновники дали устное, но не письменное согласие на мероприятие и что региональный закон позволяет проводить пикеты численностью до 100 человек в гайд-парках без письменного ответа мэрии.

Власти Ростова-на-Дону разрешили пикет солидарности на пересечении улицы Доватора и Гарнизонного переулка в Левенцовском микрорайоне. В штабе Навального заявили, что не хотят проводить мероприятие "на задворках" и намерены устроить его в центре.

В Москве мэрия согласовала проведение 10 августа митинга за право на выборы на проспекте Академика Сахарова.