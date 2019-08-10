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Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Как он рассказал журналистам, за двое суток после объявления штормового предупреждения правительством столицы совместно со всеми коммунальными службами и МЧС не допущено травмирование населения.

По словам Бирюкова, за это время в Москве выпало 26 мм осадков.

"Сейчас в городе моросит дождь, и присутствует слабый ветер, - добавил он. - По данным синоптиков, уже после 15:00 дождь сойдет на нет, а с завтрашнего дня поднимется и температурный режим".

Москва

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