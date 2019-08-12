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Гидрометцентр сообщил о приходе в Москву "августовского лета"

Во вторник и среду возможны дожди и грозы, зато будет тепло

Гидрометцентр сообщил о приходе в Москву "августовского лета"
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В ближайшие дни в столичном регионе будет тепло, местами возможны дожди с грозами, в Москву вернулось "августовское лето", сказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода, я бы сказал, замечательная. После холодной, дождливой и ненастной погоды, которую принято называть непогодой, наступает комфортный период. Температура около и чуть выше нормы, на один градус. Настоящее лето пришло, августовское", - заявил он.

По его словам, погоду со вторника будет определять теплый атмосферный фронт.

В понедельник днем будет выше 22 градусов тепла, во вторник - до 25, к пятнице чуть похолодает, но дневная температура все равно будет выше 20 градусов, а ночи будут оставаться теплыми - плюс 15-17 градусов.

С полудня 13 августа до полудня 14 августа в регионе пройдут местами дожди с грозами, ожидается ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

В минувшую пятницу и субботу шквалистый ветер повалил в Москве 150 деревьев и повредил 36 машин. За двое суток, по данным мэрии, в городе выпало 26 мм осадков при месячной норме 77 мм.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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