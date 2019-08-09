Система оповещения о ЧС резко сократила аудиторию телеканалов в прайм-тайм в Москве

Сбой в вещании продолжался почти час, будут ли каналы требовать возмещения ущерба?

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях почти на час отключила вещание федеральных каналов в прайм-тайм в Москве. Телеканалы об этом не предупреждали заранее. У них резко упала аудитория.

8 августа, в 20:00 в эфире телеканалов первого мультиплекса, в которые входят все федеральные каналы, появилось оповещение МЧС о надвигающихся на Москву ливнях и сильном ветре. Заставку показывали в течение 14 минут, затем вещание прекратилось и было восстановлено только около 21 часа. По данным источника на одном из телеканалов первого мультиплекса, телевещание было прервано на 53 минуты.

Телеаудитория упала

Телеканалы не были уведомлены о "врезке" в эфир. По информации источника агентства на одном из центральных каналов, "8 августа телеканалы не ставили в сетку предупреждение о чрезвычайной ситуации, внешняя "врезка" в вещание произошла впервые".

Источник на медиарынке передал "Интерфаксу" данные единого телеизмерителя компании "Медиаскоп", которые показывают резкое и серьезное падение рейтинга (количество зрителей в процентах от населения) и доли (число зрителей программы в процентах от всех смотрящих ТВ) основных телеканалов с 20:00 до 21:00 8 августа.

Согласно измерениям компании, доля передачи "Пусть говорят" на "Первом канале" упала в два раза: до включения предупреждения МЧС она составляла 11,3, а потом снизилась до 5,2 в аудитории старше 4 лет. У НТВ на сериале "Шеф-2" была доля 8,3 и она снизилась до 3,4. Доля передачи "Вести" на телеканале "Россия" уменьшилась не так сильно - с 10,4 до 9,8.

Приоритет безопасности

По словам генпродюсера телеканала "Матч ТВ", в эфире которого оповещение прервало трансляцию футбольного матча "Спартак" (Москва) - "Тун" (Швейцария), Тины Канделаки, ставить вопрос о размере причиненного ущерба каналам не стоит, потому что "оповещение людей ради их безопасности является безусловным приоритетом".

"Необходимость оповестить как можно большее количество зрителей и привело к прерыванию трансляции, но я уверена, что эта ситуация нашла понимание у нашей аудитории", - сказала она "Интерфаксу".

Разъяснение РТРС

Позже ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС), которая является оператором эфирной теле- и радиопередающей сети России, распространила сообщение, что сбой вещания произошел из-за системы оповещения населения о ЧС. Там отмечалось, что данная система была "впервые задействована на центральном узле инфраструктуры - в составе федерального центра формирования мультиплексов".

"При завершении работы системы произошло срабатывание модуля безопасности, блокирующего часть функций передающего оборудования, из-за чего трансляция ряда телеканалов не возобновилась в автоматическом режиме", - отмечалось в сообщении РТРС.

Первая врезка после перехода на цифру

Руководитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов сообщил "Интерфаксу", что возможность "врезки" оповещения в телевещание предусмотрена трехсторонним соглашением МЧС, правительства Москвы и РТРС.

"Такая система была всегда, она и дальше будет работать, просто вчера оповещение по телевидению включили первый раз после перехода Москвы на цифровое вещание", - объяснил Акимов.

"На основании полученного прогноза ухудшения погоды ГУ МЧС по Москве объявило режим ЧС и по регламенту задействовало соответствующую этому режиму систему оповещения и информирования, включающую телевещание. 8 августа в городе ожидался шквалистый ветер свыше 25 метров в секунду", - уточнил он.

Непогода лучше прогноза

Прогноз синоптиков, к счастью, не оправдался в полной мере. "Ветер на территории Москвы достигал 17 м/с. Осадков выпало при прогнозируемых 23 мм где-то 14 мм", - сообщил в пятницу журналистам глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

Он уточнил, что ночью порывами ветра в Москве было повалено 27 деревьев, повреждено три автомобиля. Вместе с тем, МЧС в пятницу разослало посредством SMS-сообщений новое предупреждение о погодной угрозе, которая будет сохраняться в городе в течение дня.