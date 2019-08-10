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На митинг в центре Москвы пришли около 15 тысяч человек

На митинг в центре Москвы пришли около 15 тысяч человек
Митинг оппозиции в Москве
Фото: Reuters

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Около 15 тыс. человек пришли в субботу на согласованную акцию оппозиции на проспекте Сахарова в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Как отметили в пресс-службе, таковы данные на 15:00. В настоящее время начался отток участников, сказали в полиции.

Со своей стороны председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сказал, что полиция на акции в Москве работает хорошо. "Я сейчас на митинге. Считаю, полиция работает очень хорошо. Так, когда людей стало больше, чем, видимо, предполагалось, они раздвинули границы зоны для митинга, чтобы людям было удобно", - сказал он "Интерфаксу".

Корреспондент агентства также передал, что к 15:30 люди начали покидать проспект Сахарова. Большое число участников митинга идет по огороженной территории к метро. На проспекте продолжают дежурить сотрудники полиции и Росгвардии.

Акция проходит в спокойной обстановке.

Согласованный митинг в Москве

В начале недели стало известно о согласовании с мэрией столицы митинга "Вернем себе право на выборы - 3" на 10 августа на проспекте Академика Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

Вместе с тем, некоторые сторонники незарегистрированных кандидатов заявляли о возможном продолжении акции на улицах города.

В связи с этим столичная полиция накануне предупредила о последствиях таких действий.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

Москва МВД

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