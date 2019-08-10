Следователи пришли с обысками в студию Навальный-Live и центр сбора подписей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следствие обыскивает помещения центра сбора подписей и студию Навальный-Live в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля.

Об этом заявили "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Апология протеста".

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что следователи не допускают адвоката в студию, где находятся девять человек.

О возбуждении дела об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы стало известно 30 июля. По версии следствия, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно призывала в интернете принять участие в мероприятии, заранее понимая, это это может спровоцировать массовые беспорядки.

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля .

В этот день в центре Москвы проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанны были свыше тысячи человек.

В настоящее время по делу арестовано 12 человек.