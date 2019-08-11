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Следствие попросило арестовать госпитализированного фигуранта "дела 27 июля"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в воскресенье рассмотрит ходатайство Следственного комитета о заключении по стражу госпитализированного Дмитрия Васильева, подозреваемого в причастности к массовым беспорядкам на несогласованной акции 27 июля.

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Васильева меры пресечения в виде содержания под стражу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суд Юнона Царева.

Она уточнила, что сам подозреваемый в суд не доставлен.

Накануне стало известно, что 43-летний режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев был задержан по делу о массовых беспорядках.

Позже в ОНК Москвы сообщили "Интерфаксу", что его увезли из ИВС по СВАО ГУ МВД России в реанимацию 20-й горбольницы в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

По словам адвоката, Васильев страдает сахарным диабетов и был госпитализирован в связи с сильным повышением сахара в крови.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников ранее обратился к уполномоченному по защите прав человека Татьяне Москальковой и главе Совета при президенте РФ по правам человека Михаилу Федотову с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры по защите прав гражданина.

Как сообщалось, 27 июля в центре Москвы проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия были задержаны были свыше тысячи человек.

В настоящее время по делу арестовано 12 человек.

Москва Дмитрий Васильев

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