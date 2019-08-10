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Глава СПЧ обещал проверить условия содержания арестованных участников акций протеста

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Председатель СПЧ Михаил Федотов в ходе рабочей встречи с российскими правозащитниками обещал провести проверку условий содержания арестованных за участие в массовых акциях в Москве, сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"В связи с сообщениями СМИ о плохих условиях в столичных спецприемниках, где содержатся административно арестованные граждане, было решено, что члены Совета в самое ближайшее время проведут проверку этих учреждений и доведут до сведения общественности результаты посещений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на встрече с Федотовым присутствовал исполнительный директор общероссийского движения "За права человека" Лев Пономарев и глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Полиция сообщала, что на акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения, 3 августа - 600 человек.

Московские суды по итогам акций привлекли к административной ответственности более 1000 человек, которым вменялось участие в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа. 113 из них назначили административные аресты, еще 880 - штрафы, сообщала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

После акции 27 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. На данный момент известно о 12 фигурантах "дела 27 июля".

Москва СПЧ Михаил Федотов

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