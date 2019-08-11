Суд отказался рассматривать вопрос об аресте фигуранта "дела 27 июля" без него

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в воскресенье не стал рассматривать ходатайство следователя о заключении под стражу госпитализированного Дмитрия Васильева, подозреваемого в причастности к массовым беспорядкам на несогласованной акции 27 июля.

"Ходатайство следователя об избрании в отношении Васильева меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без рассмотрения", - огласил судья.

Согласно решению суда, ходатайство возвращено следователю в порядке статьи 108 УПК ("Заключение под стражу" ), которая регламентирует, что вопрос об аресте обвиняемого без его участия может быть решен, только если он объявлен в розыск.

По информации адвоката Васильева Татьяны Прилипко, ее подзащитный в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.

В ходе заседания суда следователь и адвокат сообщили о запрете врачей проводить с Васильевым какие-либо следственные действия. Несмотря на то, что следователь и прокурор посчитали возможным провести судебное заседание в отсутствии подозреваемого, суд не нашел это законным и отказал в рассмотрении дела.

Накануне стало известно, что 43-летний режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев был задержан по делу о массовых беспорядках.

Позже в ОНК Москвы сообщили "Интерфаксу", что его увезли из ИВС по СВАО ГУ МВД России в реанимацию 20-й горбольницы в связи с серьезными проблемами со здоровьем. По словам адвоката, Васильев страдает сахарным диабетов и был госпитализирован в связи с сильным повышением сахара в крови.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников ранее обратился к уполномоченному по защите прав человека Татьяне Москальковой и главе Совета при президенте РФ по правам человека Михаилу Федотову с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры по защите прав гражданина.

Как сообщалось, 27 июля в центре Москвы проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия были задержаны были свыше тысячи человек.

В настоящее время по делу арестовано 12 человек.