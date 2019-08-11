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Представителя штаба главы ФБК Золотаревского оставят в полиции до 12 августа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Задержанный на акции 10 августа в Москве представитель штаба выдвигавшегося в Мосгордуму главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова Борис Золотаревский останется в отделе полиции до понедельника.

"Вчера он был задержан на 48 часов. В отношении него составлен протокол о доставлении. В понедельник будет составлен протокол об административном правонарушении и он будет доставлен в суд", - сообщил "Интерфаксу" в воскресенье его адвокат Григорий Червонный.

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По его словам, протокол будет составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Наказание по данной статье влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Судебное заседание, сообщил адвокат, состоится 12 августа в Тверском суде Москвы.

Золотаревский был задержан на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы после того, как призвал участников акции к "прогулке" по Москве, не ограничиваясь участием в согласованной акции на проспекте Сахарова.

Правоохранительные органы и власти столицы неоднократно предупреждали о недопустимости продолжения акции на улицах Москвы. В частности, ГУ МВД по Москве официально предупредило, что "за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом".

Москва ФБК Борис Золотаревский Иван Жданов

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