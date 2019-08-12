Любовь Соболь получила второй штраф на 300 тысяч рублей за призывы к протестам

Юрист ФБК Любовь Соболь Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Троицкий суд Москвы в понедельник признал юриста ФБК Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму, виновной в совершении повторного правонарушения.

"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

По ее словам, Соболь признана виновной по ч.8 ст. 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Согласно протоколу, она призывала к участию в несанкционированной акции 3 августа.

Соболь была задержана в субботу 10 августа после обыска в Центре сбора подписей (ЦСП).

3 августа Щербинский суд Москвы уже признавал Соболь виновной в совершении повторного правонарушения и назначил ей такое же административное наказание - в виде штрафа на 300 тысяч рублей. По словам ее адвоката Ивана Устина, административное наказание Соболь было связано с акцией, которая прошла 15 июля.