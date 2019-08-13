Задержанного на акции 10 августа решили привлечь по "дадинской" статье

Это Константин Котов, его задержали после обысков в ночь на 13 августа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В отношении Константина Котова, которого задержали 10 августа на несанкционированной акции в Москве, возбудили уголовное дело по так называемой "дадинской статье" - ст. 212.1 УК о неоднократном нарушении на митингах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве. Первым осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин.

По данным СК, Котова не раз привлекали к административной ответственности за нарушениях на уличных акциях (ст.20.2 КоАП) в течение предшествующих 180 суток.

10 августа он участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы, "игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий". Его задержали при попытке скрыться. Следствие попросит суд его арестовать.

"Очевидно, что действия Котова, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ. Стоит напомнить, что подобное игнорирование действующего законодательства может повлечь уголовное наказание вплоть до лишения свободы", - заявили в СК.

Ранее о задержании Котова и обысках у него дома ночью с 12 на 13 августа сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

10 августа в Москве прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. После него часть демонстрантов решила пройти от проспекта Академика Сахарова на Старую площадь. По данным МВД, были задержаны 136 участников незаконной акции, "ОВД-Инфо" сообщало о 256 задержанных.

Активиста Ильдара Дадина осудили по уголовное статье о неоднократных нарушениях на митингах в 2016 году. Наказание он отбывал в колонии №7 в Сегеже, где жаловался на пытки. В 2017 году Президиум Верховного суда отменил его приговор и признал его право на реабилитацию.

В 2019 году по этой же статье возбуждали дела в отношении коломенского активиста Вячеслава Егорова, который выступал против мусорного полигона "Воловичи", и архангельского активиста Андрея Боровикова, который участвовал в акциях против обустройства в Шиесе полигона для мусора из Москвы.