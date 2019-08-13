Поиск

Задержанного на акции 10 августа решили привлечь по "дадинской" статье

Это Константин Котов, его задержали после обысков в ночь на 13 августа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В отношении Константина Котова, которого задержали 10 августа на несанкционированной акции в Москве, возбудили уголовное дело по так называемой "дадинской статье" - ст. 212.1 УК о неоднократном нарушении на митингах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Москве. Первым осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин.

По данным СК, Котова не раз привлекали к административной ответственности за нарушениях на уличных акциях (ст.20.2 КоАП) в течение предшествующих 180 суток.

10 августа он участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы, "игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий". Его задержали при попытке скрыться. Следствие попросит суд его арестовать.

"Очевидно, что действия Котова, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ. Стоит напомнить, что подобное игнорирование действующего законодательства может повлечь уголовное наказание вплоть до лишения свободы", - заявили в СК.

Ранее о задержании Котова и обысках у него дома ночью с 12 на 13 августа сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

10 августа в Москве прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. После него часть демонстрантов решила пройти от проспекта Академика Сахарова на Старую площадь. По данным МВД, были задержаны 136 участников незаконной акции, "ОВД-Инфо" сообщало о 256 задержанных.

Активиста Ильдара Дадина осудили по уголовное статье о неоднократных нарушениях на митингах в 2016 году. Наказание он отбывал в колонии №7 в Сегеже, где жаловался на пытки. В 2017 году Президиум Верховного суда отменил его приговор и признал его право на реабилитацию.

В 2019 году по этой же статье возбуждали дела в отношении коломенского активиста Вячеслава Егорова, который выступал против мусорного полигона "Воловичи", и архангельского активиста Андрея Боровикова, который участвовал в акциях против обустройства в Шиесе полигона для мусора из Москвы.

Константин Котов Ильдар Дадин СКР Мосгордума Вячеслав Егоров Андрей Боровиков Архангельская область Коломна

Новости по теме

Новости

Росгидромет подтвердил повышение радиационного фона в Северодвинске в 16 раз

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за износа трубы

Беглов на дебатах назвал себя беспартийным

Беглов на дебатах назвал себя беспартийным

Еще одну дамбу построят в Хабаровске для защиты от паводка

Лидер демократов в палате представителей Конгресса выступил в поддержку протестующих в Москве

Число лесных пожаров в Иркутской области сократилось, но площадь выросла

Число лесных пожаров в Иркутской области сократилось, но площадь выросла

Спасавший детей при пожаре в "Холдоми" мальчик посмертно награжден Орденом Мужества

"Ъ" назвал претендентов на место первого зама главы Росгвардии Золотова

Эксперты объяснили отказ властей от реформы выборов консервацией политической системы

Продажи дождевиков и плащей в Москве выросли на 700% из-за непогоды

Продажи дождевиков и плащей в Москве выросли на 700% из-за непогоды
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');